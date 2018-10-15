Пьяный пассажир вместо оплаты проезда сломал проводнику нос: поезд Хорол - Кременчуг задержался в пути на полтора часа, - "Укрзализныця"

В больнице Кременчуга медики диагностировали у железнодорожника закрытый перелом костей носа со смещением переносицу, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАО "Укрзализныця".

"Инцидент произошел во время движения поезда на участке ст. Глобино - остановочная платформа Череваны. Пассажир совершил посадку на станции Глобино и следовал до станции Устиновка. По просьбе пассажира проводник выбил ему билет на кассовом аппарате по заявленному маршруту, однако пассажир отказался оплатить проезд. По просьбе проводника оплатить проезд пассажир начал вести себя неадекватно - кричать и хамить. Поведение пассажира, нарушения речи и запах алкоголя указывали на то, что пассажир находился в нетрезвом состоянии. После вежливой просьбы железнодорожников оплатить проезд пассажир начал бить проводника в лицо, пока у последнего не пошла кровь из носа. Такое поведение обидчика возмутило пассажиров, которые стали свидетелями инцидента, но ничего не могли поделать", - говорится в сообщении.

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Когда проводник пригрозил обидчику вызовом полиции, тот побежал к тамбуру и выскочил из вагона в Череванах.

Вызванные полицейские встретили поезд на станции Кременчуг. Травмированного отвели в медпункт, а после - доставили в больницу. "После осмотра пострадавшего медики поставили диагноз "закрытый перелом костей носа со смещением переносицы" и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший железнодорожник находится дома", - отмечают в ведомстве.

"Укрзализныця возмущена поступком пассажира и заявляет о недопустимости таких случаев на железнодорожном транспорте. Обращаем внимание, что проводник участвует в управлении поездом и несет ответственность за безопасность движения. Поэтому нападение на проводника - это прямая угроза безопасности движения, жизни и здоровью пассажиров и работников железной дороги", - подчеркивается в сообщении.

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