Отсутствие в Минском процессе - поражение Польши, но мы призываем реализовать договоренности, - Щерский

Об этом в интервью изданию Dziennik Gazeta Prawna заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ.
"Со времени президента Коморовского, премьера Туска и министра Сикорского наша роль относительно событий на востоке уменьшилась. Это является следствием крупное поражение в польской внешней политике с 1989 года, то есть разрешения на исключение из Нормандского и Минского форматов", - заявил Щерский.
Он добавил, что это было "абсолютной катастрофой", за которую отвечает тогдашняя Гражданская платформа (PO) и ее внешняя политика.
По убеждению Щерского, если Польша была бы частью Минского формата, то Украина была бы "очень важной частью польской внешней политики". Зато, поскольку этого нет, то "кое-кто это использует, чтобы играть на эмоциях".
В то же время, Польша поддерживает интенсивные отношения с Украиной.
"Сегодня мы не хотим подрывать договоренности в Минске, но мы призываем их их реализовать, поэтому мы не должны действовать в ущерб этому процессу. Будучи немного в стороне, мы выполняем наши дипломатические обязанности и поддерживаем интенсивные отношения с Украиной. Мы говорим и четко представляем наши мнения, в том числе критические. Президент Дуда регулярно встречается с Президентом Порошенко", - констатировал Щерский.
Отвечая на вопрос журналистов министр отметил, что Варшава никоим образом не вмешивается в избирательный процесс в Украине и "не имеет своего кандидата" в президентских выборах. По его словам, важно также, чтобы другие внешние игроки не помешали проведению выборов в Украине.
Щерский отметил, что в интересах Польши является существование Украины без коррупции, в которой осуществляются реформы, нет вмешательства России, и которая сближается с западными структурами.