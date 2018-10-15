Пояснил Сийярто, что размещение в Берегово подразделения ВСУ не несет никакой угрозы, - Климкин

Об этом украинский дипломат рассказал в кулуарах министерской встречи Восточного партнерства в Люксембурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть много вопросов, по которым нужно говорить дальше. Например, венгерская сторона говорит - а если 128 бригада будет размещена в Берегово - это ли не угроза? Мы только с Петером Сиярто говорили - ну какая это угроза? На самом деле это только будет создавать рабочие места. это будет сделано открыто, транспарентно ... Чтобы устранить все эти недоразумения и всю мифологию, которая возникает вокруг, и нужна такая дискуссия", - подчеркнул Климкин.

Он подчеркнул, что в ходе встречи с венгерской стороной по некоторым вопросам удалось договориться, по некоторым нужно разговаривать дальше.

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"Нам нужно найти путь, каким образом нам объясниться с Венгрией. Мы взрослеем, и мы будем очень жестко и последовательно отстаивать наши интересы. Но при этом мы будем, конечно, разговаривать с нашими венгерскими партнерами. Поскольку Венгрия - это страна Европейского Союза, страна НАТО, и нам нужно найти взаимопонимание, хотя оно и является очень непростым ", - заявил министр иностранных дел Украины.

Напоминаем, размещение на территории бывшей военной части отдельного батальона 128-й горно-пехотной бригады, которая сейчас базируется в Мукачево, а также в Ужгороде и Виноградове, обсуждались в феврале на заседании городского совета. Военное руководство на заседании уверяло, что вместо полка, стоявшего в советскую эпоху, здесь разместится отдельный батальон численностью около 500 человек и сделать это можно будет уже до 2019 года.

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