Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

На вопрос ведущего, что в практическом смысле означает решение Синода РПЦ, Климент ответил:

"Прежде всего это связано с прекращением евхарестийного общения, то есть сослужения между священниками, между епископами. Это, возможно, самое болезненное из тех последствий, которые имеет это разделение, потому что Господь завещал нам единство ... Но действия Константинопольской церкви были абсолютно сознательные, и конечно, что Патриарх Варфоломей и яркие представители Константинопольской патриархии понимали последствия своих действий. Они понимали, что нарушение канонического права обязательно приведет к разрыву евхарестийного общения. И в то же время они сознательно шли на это", - заявил Климент.

"Я думаю, что когда будет реакция поместных православных церквей, они (Константинополь, ред.) ощутимо поймут последствия своих решений", - добавил Климент.

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Так, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП