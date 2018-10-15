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15.10.18 21:09

С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости

Пилотный режим по контролю скорости заканчивается 15 октября.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообшил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

С завтрашнего дня полиция будет штрафовать за превышение скорости 01

"Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал Билошицкий.

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Полицейский напомнил, что за превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч - штраф  510 грн.

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