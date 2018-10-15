Матери, рожающие дома и отказавшиеся от детей не будут получать "коробку малыша", - Минсоцполитики

Об этом сообщила руководитель экспертной группы директората социальных услуг Министерства социальной политики Оксана Сулима, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ObozTV.

"Исключение есть в ситуациях, когда отказываются от ребенка. Если мама отказывается, ребенок остается в роддоме ... Государство продолжает заботиться о ребенке, и в этом случае "коробка малыша" не предоставляется. Если мама заболела, ее не выписывают, забирает ребенка отец или родные, тогда они и получают "пакет малыша", - заявила Сулима.

Она напомнила, что "коробку малыша" можно получить после рождения ребенка, но не позднее, чем через 30 дней после этой даты.

"Предусмотрено, что во время выписки из роддома мама с ребенком получают "коробку малыша". Они расписываются лишь в акте, потому что они сразу проверяют содержимое - что есть и чего нет. Если все нормально, женщина расписывается в этом акте и идет ухаживать за своим ребенком. Если в роддоме не будет этой коробки, то его обеспечивает орган социальной защиты, но в этом случае мама напишет заявление", - пояснила представитель правительства.

Она уточнила, что частные родильные дома не являются исключением, в них так же должна предоставляться "коробка малыша". Также, по ее словам, если у женщины срочные роды и ее не успели довезти до роддома, то потом она все равно попадает в роддом и получит помощь.

Сулима также сообщила, что свыше 9 тысяч украинских рожениц уже получили так называемые "коробки малыша" для ухода за ребенком в рамках инициативы Кабмина.

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