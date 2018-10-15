Православная церковь в Беларуси присоединяется к решению Священного синода РПЦ по Украине, - митрополит Волоколамский Иларион

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного синода в Минске в понедельник, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Он подчеркнул, что все принятые решения "распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Белоруссию".
Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.