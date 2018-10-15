Интенсивность одиночных взрывов на территории арсенала под Ичней снизилась в 20 раз, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В течение дня на территории арсенала работали пожарные танки, инженерная и специальная техника ВСУ, пожарные автомобили и авиация ГСЧС.

Непрерывное обеспечение водой мест тушения осуществляли специальный пожарный поезд и трехкилометровая рукавная линия.

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Координацию сил и средств, привлеченных к ликвидации очагов тления на территории арсенала осуществляла аеророзведка ВСУ. 15 групп разминирования ВСУ осуществляли очистку технической территории от взрывоопасных предметов.

Продолжались работы по восстановлению инфраструктуры арсенала и казарменно-жилищного фонда. Проводится работа по перекрытию крыш казарм, административных помещений, ремонт электросетей, уличного освещения, восстановлено электроснабжение котельной.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").