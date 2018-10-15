В повестке дня ПАСЕ на январь вопроса возвращения РФ нет, - Арьев

Об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в ПАСЕ и вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я сразу хочу сказать, что в январе вопрос возвращения России рассматриваться не будет. Поскольку я видел повестку дня на январь. И, очевидно, на последнем бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы в конце сессионной недели - в пятницу оно произошло - совершенно четко было сказано, что дальнейшая судьба этого доклада, скажем так, в котором могут пойти россиянам навстречу, их шантажистским требованиям, она откладывается на неопределенный срок, и все это в руках комитета по вопросам регламента и процедур ПАСЕ", - подчеркнул Арьев.

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Он добавил, что ни одного заседания комитета по вопросам регламента и процедур ПАСЕ до конца года не запланировано.

"И следующее заседание может быть только в январе. И оптимистичные для россиян прогнозы - возможно, на апрель. А может, и дальше. Поэтому в данном случае то, что удалось украинской делегации, - это вообще этот вопрос снять достаточно надолго с повестки дня" , - добавил он.

Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за оккупации Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

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9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.