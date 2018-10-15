Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто после встречи с Климкиным

Об этом он сказал после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Говоря о законе об образовании, венгерский дипломат отметил: "Когда речь идет о действиях, к сожалению, мы пока не увидели никакого прогресса". По его мнению, Украина пока не внедрила рекомендации Венецианской комиссии.

Сийрто увидел возможность для прогресса в петиции, зарегистрированной на сайте Верховной Рады Украины, о депортации в Венгрию граждан Украины, которые имеют и венгерское гражданство. По его словам, Климкин ему пообещал обратиться в парламент, чтобы тот снял петицию с рассмотрения через суд. "Я действительно держу кулаки за Павла, что он сможет достичь прогресса в этой отвратительной петиции", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье циркулируют идиотские мифы о депортации имеющих двойное гражданство, - Климкин

Также Сийярто много внимания уделил публикации сайтом "Миротворец" имен нескольких сотен украинских чиновников, которые имеют венгерские паспорта.

"Я попросил моего коллегу решить этот вопрос, поскольку он несет угрозу венграм, которые живут на Закарпатье. Мы бы хотели, чтобы их общину рассматривали такой, что усиливает отношения между Украиной и Венгрией, а не такой, которая разделяет", - рассказа Сийярто.

Читайте также: Пояснил Сийярто, что размещение в Берегово подразделения ВСУ не несет никакой угрозы, - Климкин

Напоминаем, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.