Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки враг осуществил 37 обстрелов по позициям ВСУ, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районе населенных пунктов Крымское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Пивденне, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из 120-мм минометов, а по опорным пунктам возле Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял 82-мм минометы. Защитников Троицкого и Водяного враг обстрелял из вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке произошло боевое столкновение.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и шестеро ранены.

"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.