Глава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ока.FM, об этом сообщила пресс-служба администрации города Петрозаводска 13 октября на официальном сайте.

Левин скончался в одном из аэропортов Москвы во время командировки, не дотянув до 60 лет. А именно в 60 по старому законодательству положено было выходить на пенсию мужчинам.

Отметим, что всего месяц назад он активно поддерживал повышение пенсионного возраста.

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"Сегодня стоит задача не только принять поправки в пенсионное законодательство: нужно реализовать задачу 80+, чтобы достичь необходимой средней продолжительности жизни. А это вопросы демографии, создания условия для занятий физкультурой, спортом, ведь самое главное – это здоровье" — сказал Николай Левин в своем выступлении 5 сентября 2018 года, сообщало издание "Российская Газета".