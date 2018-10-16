Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
16.10.18 08:23

Глава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59

В возрасте 59 лет скончался глава Карельского пенсионного фонда России Николай Левин, призывавший всех жить и работать до 80+.

Глава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ока.FM, об этом сообщила пресс-служба администрации города Петрозаводска 13 октября на официальном сайте.

Левин скончался в одном из аэропортов Москвы во время командировки, не дотянув до 60 лет. А именно в 60 по старому законодательству положено было выходить на пенсию мужчинам.

Отметим, что всего месяц назад он активно поддерживал повышение пенсионного возраста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня стоит задача не только принять поправки в пенсионное законодательство: нужно реализовать задачу 80+, чтобы достичь необходимой средней продолжительности жизни. А это вопросы демографии, создания условия для занятий физкультурой, спортом, ведь самое главное – это здоровье" — сказал Николай Левин в своем выступлении 5 сентября 2018 года, сообщало издание "Российская Газета".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100