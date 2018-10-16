Недава отжал руководство Донецкой областной ячейкой партии "Наш край" у Третьякова, - Казанский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области локальный политический скандал. Нардеп от БПП Олег Недава отжал руководство областной ячейкой партии "Наш край" у депутата Донецкого облсовета от ПР Сергея Третьякова, который возглавлял эту партию раньше. В принципе, ничего сенсационного в этом нет. Недава и так по факту давно курировал ячейку "Нашего края" и развивал в Донецкой области эту партию, хоть сам и состоит в БПП. Но Третьяков решил не уступать и устроил скандал. На своей странице в ФБ он написал пост, в котором обвинил Недаву в захвате партийной ячейки, а также подтвердил, что партия "Наш край" - это проект администрации президента", - рассказал журналист.

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"Прекрасная иллюстрация к пословице "вор у вора дубинку украл". Енакиевский браток, ставленник Иванющенко Олег Недава отжал партийную должность у регионала, а тот внезапно прозрел и стал сливать бывших соратников, сознался, что его партия на самом деле - спойлер, проект АП. Особенно смешно читать, как Третьяков пытается обставить свои терки с Недавой в героическом свете. Пишет, что ему "за державу обидно", что "он не может молчать", хотя до того, как у него отжали ячейку, молчал несколько лет и за державу обидно не было. Сначала пишет, что его отстранили от руководства, и тут же через несколько предложений пытается вывернуть все так, как будто сам уходит якобы из принципа. Регионалы, конечно, умеют развеселить", - добавил он.

"Печально в данном случае, что этот гадюшник под названием "Наш край" действительно курируется АП и действует с благословения президента. Впрочем, про Недаву и его деятельность я писал уже много раз. Например, вот здесь", - резюмировал Казанский.

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