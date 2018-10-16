Россия обвиняет Украину в катастрофе ракеты "Союз" с космонавтами на борту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице НТВ в Twitter.

"Ракета "Союз", потерпевшая аварию при запуске с Байконура, была оснащена системой управления украинского производства, выяснили СМИ. Источники также сообщают, что не исключена версия саботажа", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

Напомним, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.