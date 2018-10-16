На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений.

Но наша общая задача - принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы", - написал Гройсман.



Инфографика: Гройсман/Facebook

По словам главы правительства, в повестку дня также возвращается законопроект 8265 с ТОП-35 экономическими инициативами.

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"Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств", - подчеркнул премьер.