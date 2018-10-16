Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ "Ливень" засветилась в оккупированном Донецке. РАССЛЕДОВАНИЕ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Informnapalm.org, эта станция была принята на вооружение министерством обороны России в 2007 году. В Украину не поставлялась. Ранее такую станцию обнаружили в оккупированном Луганске.

Р-441-ОВ "Ливень" в оккупированном Донецке

Фотографию станции Р-441-ОВ "Ливень" в Донецке опубликовал в своем фотоальбоме 07 декабря 2014 российский военнослужащий 34-й отдельной мотострелковой бригады горной (в/ч 01485, ППД — станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесия, РФ) Виталий Олегович Синявский.

На фото станция спутниковой связи Р-441-ОВ "Ливень" на втором плане слева. Возле станции "Ливень" справа — КШМ Р-142 в кузове К66Н.

Удалось сделать привязку к местности и выяснить, где именно было сделано это фото: Синявский стоит возле здания по адресу г. Донецк, переулок Покрышева, 23.

Также Синявский сфотографировался неподалеку, на территории военизированной горно-спасательной части, адрес: Донецк, улица Николенко, 7.

Штаб российских оккупационных войск в Донецке

На территории военизированной горно-спасательной части фиксировалось присутствие не менее 4 подразделений ВС РФ: 18-й ОМСБр (1, 2), 66-й бригады связи, 33-й ОМСБр и, как свидетельствуют новые доказательства, 34-й ОМСБр горной. Есть все основания предполагать, что там расположен штаб российских оккупационных войск. Наличие станции спутниковой связи подтверждает это предположение.

34-я ОМСБр(г) ВС РФ участвовала в захвате Крыма

Свой путь военного преступника Виталий Синявский начал, участвуя в спецоперации захвата и оккупации Крыма.

Синявский Виталий, 30.10.1993 г. р., уроженец Краснодарского края — станица Динская. Образование — Краснодарский технический колледж. 2013-июнь 2014 — срочная служба в 34-й ОМСБр (г) ВС РФ, затем служба по контракту, водитель медроты.

В фотоальбоме Синявского выявлено фото, сделанное на пароме "Николай Аксененко", опубликовано фото 19 апреля 2014.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ

Об использовании этого парома для переброски в Крым оккупационного контингента уже говорилось в материале о 18 ОМСБр ВС РФ.

Вот фото российских военных из 34-й ОМСБр (горной) на станции Азовская (Джанкойский район АРК).

Есть у Синявского в альбоме и традиционное для русских оккупантов фото украинской валюты:

7 сентября 2014 года Синявский пишет статус о командировке:

Куда же снова отправили Синявского после участия в операции захвата Крыма? Ответ на следующем фото, где Синявский с шевроном российской террористической организации "ДНР".

За убийства украинцев награда от министерства обороны РФ — медаль "За боевые отличия".

В 2016 году Синявский получает награду за участие в параде. Эта награда интересна тем, что в удостоверении указан номер той же в/ч — 01485.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази

Другие фото и скриншоты фотоальбома Синявского:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе. ФОТОрепортаж

Командиры 34-й ОМСБр(г)

С 2011 по 2014 год командующим 34-й ОМСБр (г) был Зусько Михаил Степанович. С лета до конца осени 2014 г. — М. Зусько командовал 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командования резерва (в то время — Центр территориальных войск, Новочеркасск, Россия) Южного военного округа РФ. За участие в боевых действиях на территории Украины получил повышение по должности. Фигурирует в списке лиц командного состава ВС РФ и представителей власти РФ, которым Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении.

Медаль за участие в боевых действиях в Украине фигуранту этого расследования В. Синявскому датирована 10 декабря 2014 г., а подписал наградное удостоверение врио командира в/ч 01485 полковник Алексей Николаевич Симаков, который до войны был заместителем командира бригады и имел звание подполковник.

В ноябре 2015 командующим 34-й ОМСБр (г) стал полковник Сергей Дмитриев.

Расследователи обращают внимание, что в списке подразделений ВС РФ, участвовавших в аннексии Крыма, озвученном военным прокурором Русланом Кравченко в ноябре 2016 года, отсутствует 34-ОМСБр (горная) ВС РФ. Теперь есть все основания включить это подразделение в список оккупантов и дополнить доказательную базу, которая подается в Международный Уголовный Суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По адресу проживания Мишкина-Петрова журналистов встретил заранее подготовленный тезка агента, - расследование CIT. ФОТО

Расследователи также отмечают, что российский оккупант Виталий Синявский испугался и почистил профиль от фотодоказательств участия в захвате Крыма и оккупации украинских территорий на Донбассе в составе российской террористической организации "ДНР". Из 284 фото в ОК осталось 56. Так он фактически подписался под расследованием. Наверное у Синявского сейчас большие проблемы с ФСБ, ведь он засветил штаб оккупационных войск и российскую станцию спутниковой связи "Ливень".

Было:

Стало:



Было:



Стало:



Станция спутниковой связи Р-441-ОВ обеспечивает работу через ИСЗ-ретрансляторы ЕССС-2 на геостационарной орбите "Глобус-1", "Глобус-1М", "Глобус" и через ИСЗ-ретрансляторы ЕССС-2 на высокоэллиптической орбите "Меридиан" в режимах с обработкой сигналов на борту и с прямой ретрансляцией в диапазонах частот 4/6 и 7/8 ГГц, а также через ИСЗ-ретрансляторы гражданского назначения типа "Экспресс", "Ямал" в режимах с прямой ретрансляцией в диапазоне частот 4/6 ГГц. Станция спутниковой связи Р-441-ОВ предназначена для организации помехозащищенной спутниковой связи в интересах воинских частей и подразделений тактического и оперативно-тактического звеньев управления, а также отдельных объектов оперативного и оперативно-стратегического звеньев управления. Станция обеспечивает организацию засекреченной телефонной, телеграфной, фототелеграфной связи и передачу данных с пропускной способностью 1,2; 2,1; 4,8; 9,6; 19,2 кбит/сек при работе с аналогичными станциями, а также со станциями "Кристалл", "Ливень", "Легенда", Р-439КУЛ. Серийный выпуск данной станции и оснащение войск начаты с 2007 года.