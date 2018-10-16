"Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Парламента Андрей Парубий на согласительном совете ВР.

Он поздравил с принятием Синодом Вселенского патриархата исторического решения, которым объявлено о начале процесса создания Украинской автокефалии.

"Историческая правда победила, как это всегда бывает с любой империей. И я уверен, что в ближайшее время состоится украинский православный собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи – патриоты Украины, которые провозгласят создание Единой поместно украинской православной церкви. После объединительного собора в Киеве Патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Поместной украинской православной церкви Томос про автокефалию", - заявил Парубий, отметив, что это будет уже фактически формальное действие после проведения собора.

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Говоря о вмешательстве в дела церкви в Украине, Парубий также напомнил, что в России было созвано специальное заседание совета безопасности РФ, чтобы обсудить решение Константинополя, а вчера пришла новость, что РПЦ разрывает общение со Вселенской Патриархией.

"Фактически Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт меду православными церквами", - подчеркнул Парубий.

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По мнению представителя УПЦ КП, теперь верующие УПЦ МП поставлены перед выбором.

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал Зоря.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.