На трассе Киев-Ковель столкнулись грузовик и легковушка, трое погибших, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Сегодня, 16 октября, в 6:45 ч. на трассе Киев-Ковель около села Поташна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: грузовика "Scania" и легковушки "Volkswagen".

По предварительным данным водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате чего 51-летний водитель и двое пассажиров автомобиля Volkswagen от полученных травм погибли на месте аварии", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Бородянского отделения полиции, работники следственного управления полиции Киевщины, медики.

Полицейские опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства ДТП и личные данные других участников дорожно-транспортного происшествия.