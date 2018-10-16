РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко

"С очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора полностью от него зависимое российское церковное начальство заявило о разрыве христианского общения с Константинопольской Матерью-Церковью. Я убежден, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства подтверждает, что мы с вам на правильном пути. И так же, как Россия противопоставила себя всему миру во вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии, по Осетии, по Приднестровью, так же сейчас, к сожалению, и Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием", – сказал П.Порошенко на встрече с экзархами Константинопольского патриархата во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли в Украину.

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14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

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