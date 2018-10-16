Рада начнет неделю с вопроса снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Адрей Парубий заявил на согласительном совете ВР.

Он напомнил, что на прошлой неделе Регламентный комитет ВР принял решение о внесении в зал вопрос о снятии неприкосновенности относительно депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Парубий заявил, что, согласно регламента, не позднее семи дней с момента принятия этого решения Рада должна эти вопросы рассмотреть. И сегодня фактически крайний срок.

Таким образом, по словам парубия, Рада заслушает присягу двух депутатов, после этого рассмотрит вопросы снятия неприкосновенности и перейдет к блоку экологических вопросов.

Он отметил, что в среду традиционный день вопросов, касающихся ратификации.

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Также Парубий сообщил, что в повестке на четверг стоит вопрос бюджета – бюджетной резолюции, которую, согласно регламента, Рада должна принять не позднее 20 октября.

Кроме этого, в четверг перед депутатами стоит ряд вопросов, касающихся бюджета – в частности, закон о публичных закупках.

Парубий также подчеркнул важность принятия закона, который предусматривает выделение средств на кибербезопасность и защиту работы Центральной избирательной комиссии в связи с неоднократными попытками РФ вмешаться в выборы.

"Фактически предлагается, чтобы четверг был бюджетным днем и днем внесения изменений в бюджет и принятия бюджетной резолюции", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.