Еще один случай сибирской язвы зафиксирован на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Саратской райгосадминистрации.

"Владелец хозяйства в селе Николаевка-Новороссийская заметил признаки болезни у коровы, которая "упала на ноги" и обратился к специалистам. Зооветеринары немедленно прибыли на место и вскоре подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы. Никто из людей не пострадал. Приняты меры для локализации вспышки", - отметили в РГА.

Специалисты Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и Одесской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дезинфицировали помещения и дворы, где содержалось больное животное. Объявлен карантин, в рамках которого запрещено вывозить мясо и молоко из этого населенного пункта, принят комплекс других мероприятий для локализации вспышки сибирской язвы.

Напомним, в начале октября в Саратском районе Одесской области пятеро жителей одного из сел заразились палочкой сибирской язвы от больной коровы.

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