Подросток распылил газовый баллончик в школе Запорожья, эвакуированы 353 человека, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

"16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 рождения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего ребенка. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения", - сказано в сообщении.

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На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.

"Еще раз обращаемся к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в учебном заведении и недопущения ненадлежащего обращения с опасными веществами и предметами", - говорится в сообщении полиции