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16.10.18 12:29

Полиция зафиксировала осквернение могилы Бандеры: правовую оценку действиям даст прокурор, - Генконсульство Украины в Мюнхене

Полиция Мюнхена зафиксировала факт неподобающего поведения прокремлевского пособника террористов Грэма Филлипса на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в понедельник.

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Об этом Укринформу сообщили в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция зафиксировала, правовую оценку действиям даст прокурор", - отметили в дипучреждении.

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Там надеются, что дело будет передано в суд, но шансов на это не слишком много: могила не повреждена, так что применить статью Криминального кодекса о нанесении ущерба не представляется возможным. В полиции дипломатов заверили, что осознают, что это дело имеет политический резонанс; подобные акты совершаются в этом месте не впервые.

В Генконсульстве также сообщили, что представители украинской общины города быстро привели могилу в порядок. 15 октября, в годовщину убийства Бандера, на кладбище было традиционно много людей.

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Ранее пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене.

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