Мы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом, который доведет нас до объединительного собора и вручения Томоса, - экзархи Вселенского патриархата о цели визита в Киев

Об этом рассказал архиепископ Даниил во время встречи с Президентом Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вернулись с молитвой назад для того, чтобы продолжить работу над последним уже этапом, мы надеемся, который доведет нас до объединительного собора, а тогда и до вручения новому предстоятелю окончательного документа - Томоса о независимости, автокефалии Украинской православной церкви", - отметил владыка.

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Архиепископ заметил, что он с епископом Илларионом готовы к общению и надеются на сотрудничество со всеми лидерами УПЦ КП, УАПЦ, а также с иерархами, духовенством и мирянами УПЦ в лоне РПЦ.

"Надеюсь, что мы уже вскоре вместе будем служить и праздновать это большое объединение украинского народа", - отметил архиепископ Даниил.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.