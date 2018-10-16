Название должности "уполномоченный по Закарпатью" изменим, но не его деятельность и функции, - Сийярто

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт МИД Венгрии.

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"Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства по координации программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена", - подчеркнул Сийярто.

Кроме того, по словам венгерского министра, глава МИД Украины Павел Климкин согласился на взаимной основе разрешить присутствие почетных консулов в обеих странах.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.