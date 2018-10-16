Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриархата 16 октября.

"Уверен, что мы должны искать мир и именно то, как прошло 14 октября - День защитника Украины, День Покрова, когда украинские политические силы и весь украинский народ, наоборот объединился и не поддался на московскую провокацию. Потому что они с таким нетерпением ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где-то будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны были выполнять эту роль", - сказал Порошенко.

Он добавил, что государство со своей стороны будет делать все возможное, чтобы в ответ на ожидание украинского народа и согласно решению Синода Вселенского патриархата единая поместная православная церковь в Украине была создана в надлежащие сроки и мирным путем.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.