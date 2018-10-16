ЧП под Ичней: охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неизвестных в военной форме, которые осуществляли наблюдение, - Матиос

По факту взрывов на складах боеприпасов возле Ични Черниговской области прокуратура открыла еще одно уголовное производство - по ст. 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Могу сообщить: кроме статьи о служебной халатности, зарегистрирована также статья о совершении диверсии - это 113 статья Уголовного кодекса. Могу предварительно уже озвучить некоторые полученные результаты и доказательства. На данным момент допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа. Все наряды, которые находились на службе перед этими взрывами, так и во время взрывов, и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов, допрошены с применением полиграфа", - заявил он.

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Главный военный прокурор отметил, что охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение, но не приняла никаких мер для установления местонахождения этих людей.

"У нас есть существенные вопросы к охране складов, поскольку сейчас следствием точно установлено, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание возле территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. В результате пока что неустановленных обстоятельствах, соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или установления места нахождения или исчезновение этих людей не было принято", - заявил он.

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При этом Матиос сообщил, что состав у Ични был одним из наиболее защищенных с применением комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому "беспилотные летательные аппараты там не могли летать".

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").