Оккупанты грозят отбирать пенсии у тех, кто не явится на "выборы", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Руководителям бюджетных организаций оккупантами дано указание о персональной ответственности за обеспечение максимального участия в выборах "государственных служащих и работников предприятий". Сотрудниками социальных служб на оккупированных территориях распространяется информация о возможности лишения пенсионного обеспечения пенсионеров в случае их неявки на избирательные участки", - сказано в сообщении.

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В то же время, как отметили в ГУР, в городах и густонаселенных районах временно оккупированных территорий растет количество граждан, которые опасаются активизации боевых действий и не желают запятнать себя участием в очередном "избирательном процессе", навязанном оккупантами: "С начала октября с.г. возросло количество выезда местных жителей для дальнейшего проживания за пределами временно оккупированных территорий, в т.ч. и лиц, причастных к деятельности российского оккупационного режима".