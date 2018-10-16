19 октября во Львове состоится совместная молитва по случаю четвертой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка

Об этом написала в Facebook его вдова Ирина, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте:10-летний брат погибшего в боях под Счастьем украинского воина Виктора Гурняка помогает волонтерам. ФОТО

"Человек живет до тех пор, пока его помнят! По случаю четвертой годовщины гибели Виктора Гурняка (псевдо "Гарт", "Гартик", позывной "Олигарх") – пластуна, фотографа, волонтера, добровольца батальона "Айдар". Приглашаем к совместной молитве 19 октября 2018 года: в 9:30 - поминальная служба Божья в церкви Андрея Первозванного вул. Варшавская 38; в 10: 30 -молебен на пластовом мемориале Лычаковского кладбища. Вечная Память! Герои не Умирают!" - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памяти воина-добровольца "Айдара" Виктора Гурняка

Напомним, Виктора Гурняка похоронили на Лычаковском кладбище Львова. Перед этим с бойцом "Айдара" Виктором Гурняком простились в Тернополе.