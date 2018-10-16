Рада на смогла снять неприкосновенность с Вилкула. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Так, за снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали лишь 137 депутатов.

Голосование по фракциям было следующим: БПП - 46, "Народный фронт" - 36, "Оппоблок" - 0, "Самопомощь" - 18, РПЛ - 9, "Батькивщина" - 5, "Воля народа" - 0, "Видродження" - 0.

"Это стыд украинского парламента, идя на выборы, мы обещали снять депутатскую неприкосновенность", - заявил спикер Андрей Парубий.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.