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16.10.18 14:19

Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: "Можно отравиться"

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химический анализ так, как, по его мнению, ими можно отравиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский оглядач.

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что никогда не обвинял официальную Россию в подготовке переворота в Черногории, никогда не упоминал российского президента Владимира Путина, только часть российской власти, двух сотрудников Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации.

Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 01

"Я никогда не выдвигал обвинения официальной Москве. Российское государство - это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150млн россиян. Я выдвигал обвинения отдельным лицам, агентам ГРУ и отдельным казакам. Если это официальная Москва, то мы ее обвиняем", - отметил Катнич в интервью черногорской прессе.

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Прокурор высказался в ответ на недавнее заявление Министерства иностранных дел РФ, в котором российское ведомство выступило с резкой критикой некоторых действий Катнича во время судебного разбирательства в Подгорице дела о попытке государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года.

Недавно к материалам суда был приобщен ответ из Москвы о пребывании участника заговора, но сейчас свидетеля по делу, Саши Синджелича в России. Катнич выразил сомнения по поводу происхождения документа и просил, чтобы документ был подвергнут химическому анализу, так как, по его словам, он исходит от российского разведывательного агентства ГРУ, и существует опасность того, что те, кто вступают в контакт с этим документом, могут отравиться.

"Очевидно, что главный специальный прокурор Черногории решил присоединиться к конкурсу на наиболее оскорбительные обвинения, которые когда-либо выдвигались к России", - отмечает МИД РФ в своей заявлении.

"Это действие главного специального прокурора показывает только удручающее состояние, в котором находится черногорский суд", - отмечает российское министерство.

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Как известно, в организации попытки переворота в Черногории два года назад прокуратура этой страны обвиняет российских граждан, в частности, двух (по некоторым данным) сотрудников ГРУ Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии, бывших сотрудников силовых ведомств этой страны.

Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 02
Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 03
Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 04

Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шишмаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.

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