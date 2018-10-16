В бюджете необходимо предусмотреть компенсации пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области во вторник..

"Я твердо убежден, что нам надо сейчас дать соответствующее поручение правительству при формировании бюджета, чтобы тем, кто получает пенсии меньше прожиточного минимума, было компенсировано из бюджета, чтобы они имели возможность получать то, что обеспечивает их нормальную жизнь. Я прошу, чтобы сегодня же при подготовке предложений в бюджет это предложение было учтено", - сказал Порошенко.

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