В делах по взрывам на складах боеприпасов обвинительные акты пока не вручены, - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Луценко, основная версия взрыва на складах в Харьковской области - диверсия с помощью беспилотника, и это подтверждается экспертизами. Основная версия взрыва в Калиновке - диверсионная группа и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей тех, кто должен был остановить диверсантов. Аналогичная версия - диверсия и служебная халатность - рассматривается и по Ичне.

Генпрокурор отметил, что по всем этим производствам необходимо провести тщательные экспертизы и они занимают более года по каждому случаю. Таких экспертиз, по его словам, более десяти в каждом случае.

"Поэтому пока обвинительных актов не вручено", - пояснил Луценко.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").