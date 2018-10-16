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16.10.18 15:01

Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене.

Во время встречи стороны обсудили сложившейся в результате агрессии РФ ситуацию на востоке Украины и в Крыму, сообщили в пресс-службе СНБО.

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Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым 01
Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым 02

По словам Секретаря СНБО Украины, РФ усиливает военное присутствие в Азово-Черноморском регионе, кроме того, на границе с Украиной РФ продолжает разворачивать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил.

"Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая наше государство как испытательную площадку для технологий, которые затем используются против Европы и США", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что несмотря на войну Украина активно реформирует сектор безопасности и обороны, который развивается по модели стран-членов НАТО.

Говоря о необходимости продолжения санкций против РФ, Турчинов отметил, что "не совсем понятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить "Северный поток-2", таким образом поддерживая стратегические экономические интересы РФ и подвергая свой энергетический комплекс опасности".

Собеседники также обсудили вопросы интенсификации сотрудничества со странами-членами НАТО в вопросах военно-технического сотрудничества.

В свою очередь, Р. Юкнявичене отметила, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО.

Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым 03

"Сегодня у всех государств есть четкое понимание агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире", - отметила Президент Парламентской ассамблеи НАТО, резюмировав, что сильная Украина - это важный элемент европейской системы безопасности.

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