Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в ходе посещения Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во вторник во Львовской области.

"Я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте и твердо рассчитываю на всеобщую поддержку, которая будет способствовать ускорению получения Томоса", - сказал Порошенко

Он отметил, что это будет место, где будут проходить службы божьи Вселенского патриархата.

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По словам Президента, данное предложение было согласовано с церковными иерархами.

Напомним, ранее представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду Украины предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху.