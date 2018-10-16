Житель Мелитополя зарезал спящего несовершеннолетнего сына и пытался покончить с собой, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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16 октября в Мелитопольский отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевыми ранениями грудной клетки доставлен мальчик 2009 года рождения.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 16 октября около 1:30 в одном из частных домов в Мелитополе у мужчины 1984 года рождения произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений своему сыну, который в это время спал. После этого мужчина нанес ножевые ранения себе.

Скорая доставила пострадавших в больницу. Спасти жизнь 9-летнему мальчику медицинским работникам не удалось. Злоумышленнику оказана медицинская помощь, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Как сообщает местный сайт 0619 со ссылкой на собственный источник, мужчина ранее работал участковым. Со своей женой он находился в разводе. Также, по информации источника, ранее мужчина злоупотреблял приемом наркотических веществ и имел проблемы с психикой.