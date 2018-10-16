Адвокат харьковской мажорки Зайцевой, устроившей ДТП, где погибло 6 человек, требует ее госпитализации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Е.Зайцеву доставили в суд, но не привели в зал, где проходит заседание. Как заявила адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь, это связано с самочувствием ее подзащитной.

"Начиная с прошлого заседания, у нее происходят ежедневные приступы в виде повышения артериального давления и судорожных явлений во всем теле... Я считаю, что без госпитализации в надлежащее медицинское учреждения на 2-3 дня и предоставления ей надлежащего медицинского лечения, мы не сможем продолжить слушания дела", - сказала Ю.Козырь.

Потерпевшие назвали ходатайство адвоката "цирком" и "клоунадой". По их мнению, если бы у обвиняемой действительно было настолько слабое здоровье, она не могла бы получить права

Судья Виктор Попрас объявил в заседании перерыв. В суд вызвали скорую помощь для обвиняемой.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.