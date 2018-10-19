Главный организатор и финансист "Свободы" Кривецкий для устранения споров заявил об отказе идти в партийный список в 2019 году

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в статье "Кошулинский стал кандидатом от "Свободы". Возможно ли теперь выдвижение Белецкого единым кандидатом от националистических партий?".

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"Выдвижение Руслана Кошулинского кандидатом в президенты от "Свободы" 14 октября - это последний отсчет до стратегического решения. "Свобода" таким образом показала, что она не бьётся за лидерский статус исключительно для Тягнибока - Олег отказался от личных амбиций. Еще более интересно, что, по данным "Цензор.НЕТ", для устранения споров заявил об отказе идти в партийный список националистической партии в 2019-м году главный организатор и финансист "Свободы" Игорь Кривецкий. Кривецкий аккумулировал на себе основной негатив и связи "Свободы" с другими партийными и бизнес-группировками. Его уход открывает возможность для привлечения в общий список новых кандидатов", - отметил Бутусов.

Напомним, 14 октября председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предлагает выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского.