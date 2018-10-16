Второго Крыма не будет. Если будет обострение, мы применим силу, - командующий ВМС ВСУ Воронченко о ситуации в Азовском море

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидали напряжение там (в Азовском море. - Ред.) с момента построения Керченского моста. Должны констатировать, что РФ применяет новые методы гибридной войны. Задачи, которые они ставят перед собой - безопасность прохождения Керченского пролива, борьба с браконьерством и контрабандой, свободное судоходство - это все фейки. Основные же зоны внимания - влияние на экономику Украины, банкротство наших портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствование свободному судоходству в Азовском море. Бердянск и Мариуполь потеряли большую часть прибыли из-за остановки судов. Это еще раз показывает, что РФ не отказалась от намерений относительно юга Украины. Не буду прогнозировать, но они могут пойти еще дальше в дестабилизации причерноморских областей, чтобы повлиять на определенные слои населения, что власть Украины не могла обеспечить свободное судоходство в Азовском море", - рассказал он.

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"В короткий срок россияне смогли нарастить катерно-корабельные группировки в Азовском море. Есть информация, что сюда были переброшены несколько катеров с Каспийской флотилии. Россия имеет разветвленную систему базирования, что дает ей возможность оперативно контролировать большую часть Азовского моря. Но мы ожидали этого. Принимаем определенные шаги и будем наращивать силы, чтобы на их косвенные действия отвечать такими же косвенным действиями. Мы предполагали различные варианты развития событий, и самый сложный - обострение ситуации в Азовском и Черном морях, до десантных операций. Но уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они не осмелятся это сделать. Однако каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий", - заявил Воронченко.

"Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла. Даже малыми силами на море мы способны выполнять соответствующий перечень задач. Может, мы и концентрируем усилия больше в прибрежной зоне и на суше. Но есть и задания для корабельных и катерных групп. Так уж случилось, что у нас соотношение сил один к двадцати. ... Возможны столкновения. Но мы идем в соответствии с нормами морского права. Да, нас меньше, но свою задачу будем выполнять ... Второго Крыму не будет, и ситуация не повторится", - резюмировал он.

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