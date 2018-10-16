Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове

Об этом, комментируя ситуацию, он сообщил ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

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"Предлагаю провести Всеправославный собор на территории Молдовы. Ситуация, которая сложилась в православном мире, вызывает у меня, православного человека, глубокое сожаление и обеспокоенность", - сказал Додон.

Он заверил, что "Молдова была и останется канонической территорией Московского патриархата".

"Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской православной церкви. И мы сохраним верность нашей единой церкви", - подчеркнул Додон.

Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.