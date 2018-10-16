Рада не сняла неприкосновенность с Колесникова. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты провалили голосование за снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности "оппоблоковца" Дмитрия Колесникова.

"За" проголосовало только 163 депутата.

Ранее Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законнымпредставление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

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За дачу согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности проголосовали 163 народных депутата на пленарном заседании во вторник при 226 минимально необходимых голосах.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.