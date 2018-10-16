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16.10.18 16:36

Виновник смертельного ДТП на Шухевича в Киеве был на 10 лет лишен прав в 2017-м, - прокуратура

По ходатайству прокуратуры Киева Шевченковским райсудом столицы избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему водителю, совершившему ДТП на проспекте Шухевича в Киеве, в результате которого погибли два человека, а еще пятеро получили травмы.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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Досудебным расследованием установлено, что водитель Seat Leon, который еще в 2017 году был лишен на 10 лет права управления транспортным средством, двигался по проспекту Шухевича со скоростью около 180 км/ч, что значительно превышало максимально допустимую скорость на этом участке дороги.

Не выбрав безопасную скорость и проявив невнимательность к дорожной обстановке, водитель не успел среагировать на изменение движения автомобиля KIA Carens, который двигался с ним в попутном направлении. В результате, автомобиль нарушителя столкнулся с автомобилем KIA, после чего врезался в электроопору.

В результате столкновения две молодые женщины, которые находились в автомобиле "Seat", погибли на месте происшествия. Еще пять человек, среди которых три пассажира "Seat", водитель-нарушитель и водитель автомобиля "Kia", с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Сейчас виновнику ДТП инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Виновник смертельного ДТП на Шухевича в Киеве был на 10 лет лишен прав в 2017-м, - прокуратура 01

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