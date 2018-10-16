Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
16.10.18 16:38

РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск

Белорусский священник Александр Шрамко, который ранее раскритиковал в соцсетях визит патриарха Кирилла за нежелание общаться с православными, официально уволен с должности клирика Свято-Михайловского православного прихода в Минске.

РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что указом митрополита Минского Шрамко считается за штатом Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста.

Также сообщается, что через год будет решен вопрос о том, оставят ли его в иерейском священническом) сане.

Также читайте: Белорусскому священнику запретили служить из-за его критики визита главы РПЦ Кирилла в Минск

В указе говорится, что Шрамко наказан "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100