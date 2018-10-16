РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что указом митрополита Минского Шрамко считается за штатом Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста.

Также сообщается, что через год будет решен вопрос о том, оставят ли его в иерейском священническом) сане.

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В указе говорится, что Шрамко наказан "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

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