Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Взятка в размере 800 долларов предназначалась за принятие решения об исключении гражданина с учета призывников, как непригодного по состоянию здоровья, и, соответственно, непризыве на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины.

Средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия, правонарушитель задержан.

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Решаются вопросы о сообщении старшине о подозрении, а также обращении в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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