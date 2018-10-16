Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это ересь, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко

Такое мнение в интервью "Громадському" высказал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решение о предоставлении самостоятельности Украинской православной церкви внутренне Вселенской патриархией принято, поскольку в пресс-релизе, который все читали и оживленно обсуждают после недавнего Синода, сказано, что независимость Украинской православной церкви будет предоставлена", - сказал митрополит УПЦ МП.

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"Во всех православных церквях - Константинопольской, Румынской, Польской - равнозначны таинства, являющиеся источником нашего спасения. Говорить, что спасение есть только в Московском патриархате, - это, в определенной степени, ересь", - считает митрополит.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.