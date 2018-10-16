Осквернение могилы Бандеры: в УИНП призывают ускорить создание национального пантеона для переноса праха выдающихся украинцев в Киев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского института нацпамяти.

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"Этот случай не только призывает нас к реакции на уровне Министерства иностранных дел Украины, но и одновременно снова поднимает важный вопрос - создание Украинского национального пантеона", - отметил сотрудник УИНП Павел Подобед.

"Усиление мер безопасности, которые можно было бы принять на кладбище Вальдфридгоф по охране могилы Степана Бандеры - это лишь частичное решение проблемы. Или даже больше - отсрочка нового акта вандализма, которые каждый раз поощряются Москвой и ее сторонниками", - добавил он.

В УИНП убеждены, что системным решением проблемы опеки над захоронениями выдающихся украинцев был бы перенос их праха в центр Киева - к Мемориалу Украинских героев - Украинскому национальному пантеону. Но создание которого сейчас задерживается из-за отсутствия политической воли, констатируют в Институте.

В УИНП отмечают, что пантеон должен был бы предстать как новое место памяти, к которому приходили бы не только первые лица государства в государственные праздники, но и представители иностранных делегаций, посещающие Украину, которые склоняли бы свои головы перед теми, кто боролся за независимость Украины.

"Здесь можно было бы торжественно перезахоронить Симона Петлюру, Павла Скоропадского, Степана Бандеру и целый ряд других выдающихся украинцев, которые сейчас похоронены за пределами Украины", - отметили в УИНП.

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В УИНП напомнили, что еще в январе 2015 года Верховная Рада приняла постановление "Об увековечении памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины". Документом предусмотрено "создание в центральной части столицы Украины городе-герое Киеве Украинского национального пантеона (Мемориального комплекса)".

В августе 2015 года президент Петр Порошенко издал соответствующий указ.

Чтобы решить вопрос создания Национального пантеона, необходимо как можно быстрее созвать первое заседание соответствующего организационного комитета и начать работу над поиском возможного места его расположения, утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Пантеона.

"По моему мнению, местом мог бы стать Крещатый парк, где находится так называемая Арка Дружбы народов. Это замечательное место с точки зрения географического расположения и пейзажа в городе Киеве", - предлагает Павел Подобед.