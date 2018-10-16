"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Последние голосования ВР относительно снятия депутатской ответственности показали:

- не показывать 155 млн в декларации - можно;

- подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджета - можно;

- подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.

Это - день позора ВР".

Напомним, 16 октября за снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула проголосовало 137 депутатов.

За такое же решение относительно его коллеги Дмитрия Колесникова - 163 голоса.