"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Последние голосования ВР относительно снятия депутатской ответственности показали:
- не показывать 155 млн в декларации - можно;
- подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджета - можно;
- подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.
Это - день позора ВР".
Напомним, 16 октября за снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула проголосовало 137 депутатов.
За такое же решение относительно его коллеги Дмитрия Колесникова - 163 голоса.