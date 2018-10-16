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16.10.18 17:34

"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал "позором" сегодняшнее провальное голосование ВР о снятии неприкосновенности с нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

"Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Последние голосования ВР относительно снятия депутатской ответственности показали:
- не показывать 155 млн в декларации - можно;
- подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджета - можно;
- подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.

Это - день позора ВР".

Напомним, 16 октября за снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Вилкула проголосовало 137 депутатов.

За такое же решение относительно его коллеги Дмитрия Колесникова - 163 голоса. 

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