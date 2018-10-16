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16.10.18 18:25

В течение дня оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава ВСУ нет, - пресс-центр ОС

С 07:00 до 18:00 16 октября российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.

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"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чермалык, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Опорные пункты наших войск вблизи Водяного оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ОС.

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В то же время сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено, а ситуация в районе проведения ООС остается под контролем.

В течение дня оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава ВСУ нет, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 15 октября ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил обострилась, однако оставалась полностью контролируемой ОС. Враг осуществил 37 обстрелов по позициям ВСУ. В ходе боевых действий один украинский воин погиб, еще трое получили ранения.

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