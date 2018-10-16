Пять террористов "ДНР" получили разные сроки заключения в суде Мариуполя, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Супруги, граждане Российской Федерации, которое фактически проживали в Волновахском районе Донецкой области, в период с августа 2014 года по апрель 2015, руководствуясь мотивами неприятия существующей власти в Украине и собственными идеологическими мотивами, сотрудничали с террористической организацией "ДНР", привлекая к этому процессу жителя Мариуполя, жителя Володарского района и жителя Запорожской области.

Действуя в соответствии с единым планом, направленного на сбор и передачу террористам детализированных данных (в том числе фото и видео-файлов) о дислокации, численности, маршрутах передвижения военнослужащих, военной техники ВСУ и других военных формирований Украины, перемещались по территории Запорожской и Донецкой областей во время проведения АТО, и став участниками группы "Оперативный канал Мариуполь", злоумышленники с помощью программы голосового общения "Zello", телефонной связи и электронной почты передавали указанные данные участнику силового блока так называемой "Республиканской гвардии ДНР".

Полученные от информаторов сведения террористы использовали для осуществления обстрелов украинских позиций.

Суд признал обвиняемых виновными в указанных преступлениях и приговорил граждан РФ - до 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества, а трех других соучастников - до 5 лет лишения свободы".

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