"Нет никакого прогресса", - Ирина Геращенко о ситуации по освобождению заложников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Минск не синоидальний, но тоже драматично - непростой. Сегодня состоялось очередное заседание ТКГ и четырех рабочих групп. Украину в ТКГ сегодня представлял советник президента Руслан Демченко, который все эти годы помогает в сопровождении минского процесса и работы ТКГ и групп. Официальный представитель в ТКГ будет назначен и объявлен Президентом Порошенко, это будет высокопрофессиональный и патриотический украинец, который будет достойно и жестко представлять нашу позицию (как это происходит и сейчас)".

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Она продолжила: "Украинская сторона сегодня остро потребовала в РФ и марионеток Кремля с ОРДЛО немедленно отменить подготовку фейковых ничтожных "выборов" на оккупированном Донбассе. Мы обратились к специальному представителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италиии, Посла Мартину Сайдику с просьбой подготовить специальное заявления от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать нелегитимности любых выборов на оккупированных территориях. ОБСЕ четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут происходить исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, под наблюдением независимых наблюдателей БДИПЧ / ОБСЕ. А фейковые "выборы", которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров. Требование немедленно отменить псевдовыборы поднимали не только на ТКГ, но и во всех рабочих группах".

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"Ключевая тема гуманитарной группы, где сегодня работали представители СБУ и МинТОТ- освобождению заложников. Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию. Мы также напомнили координатору ОБСЕ Фришу, что его не допустили ко всем заключенным в ОРДЛО, которых пытают. В очередной раз подняли вопрос подростков, незаконно задержанных бандитами в оккупированном Донецке еще в сентябре 2016 года.

Представители ОРДО обещали ОБСЕ отпустить детей ... до декабря 2016 года и вместо того, сейчас приговорили их к тюремным срокам .... за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ жесткой позиции в отношении детей и подростков", - подчеркнула Геращенко.

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Вице-спикер заявила: "Также украинская сторона поблагодарила заместителя Мисии СММ ОБСЕ Александра Хуга за четырехлетнюю работу, в связи с завершением его мандата. Сегодня Хуг попрощался с минскими группами.

Украинская сторона осуждает любые попытки агрессии против невооруженных наблюдателей, недопущения и обстрелов. Сегодня наша делегация выступила с протестом против обстрела боевиками патруля СММ ОБСЕ вблизи ДФС. И обратили особое внимание на систематические обстрелы объектов критической инфраструктуры".

"Мы ожидаем от СММ ОБСЕ, которая работает в опасных и тяжелых условиях, ответственного выполнения своего мандата. В последнее время СММ ОБСЕ еженедельно фиксирует и информирует мир о наличии российской техники и военного оборудования на Донбассе, а ранее "не замечала" их. Убеждена, что такая честность СММ ОБСЕ связана и с изменением состава мисии - наконец там стало меньше росиян - представителей страны-агрессора, нарушающего е стандарты ОБСЕ. Украина давно обращала внимание на состав наблюдательной миссии, требуя уменьшить там присутствие россиян, которые нередко занимались далеко не теми вещами, которые определены мандатом миссии", - резюмировала Геращенко.